Гайтана заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "В каждое окно стучится счастье", — неоднозначно подписала фото знаменитость. Подписчики Гайтаны заинтригованы таким снимком. Многие тутже предположили, что таким образом артистка намекнула на скорую свадьбу со своим спутником, которого уже успела представить публике.

Напомним как сообщал ранее "Ура-Информ", украинская актриса, ведущая кулинарных проектов и ресторатор Даша Малахова поделилась со своими подписчиками снимками со свадьбы с фитнес-тренером, мастером спорта по тяжелой атлетике Сергеем Сулимой.