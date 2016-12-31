Эксперт рассказал, как встретить Новый 2017-й правильно

Встречать праздник стоит "по канонам", однако это вовсе не означает, что на гостях должны быть дорогие наряды, а на столе – сплошь деликатесы.

Самое главное, чтобы в доме было ярко и красиво, а как вы это организуете, тут уже на помощь выдумка и фантазия.

По словам известного ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова, одним из главных символов и атрибутов Нового года станут декоративные свечи на столе. С помощью стихии огня можно принести в дом благоденствие, роскошь и достаток, любовь и счастье, передает СТБ.

"Козырными" продуктами станут овощи, запеченное мясо – одним словом, просто приготовленная еда.

Обязательно украсьте стол незаменимым новогодним атрибутом – мандаринами и апельсинами или, по желанию, другими фруктами ярких цветов – их красочность и приятный аромат не только создадут нужную атмосферу, но и помогут добиться благосклонности Огненного Петуха, - посоветовал Алекперов.

Как сообщал "УРА-Информ", "гуру" астрологии Павел Глоба сделал предсказания на Новый год для всех знаков зодиака.