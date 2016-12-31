Что ставить на стол в год Огненного Петуха, советы специалистов

Многие хозяйки задолго начинают обдумывать, как накрыть новогодний стол.

Итак, новогодний стол 2017 можно разнообразить рыбой.

Например, поэкспериментируйте с привычными мясными блюдами: замените мясо на рыбу. И привычные блюда заиграют новыми вкусовыми красками. Не стоит забывать, что Петух любит яркие цвета, поэтому красная рыба и морепродукты могут стать отличными элементами декора блюд.

Как насчет выпечки? Ведь она может бить как сладкой, так и соленой, с начинкой и без. Сухарики или гренки можно добавить к канапе на шпажке.

Когда речь идет об овощах, обратите внимание на желтые, красные, зеленые, оранжевые. Красочные перцы, помидоры, огурцы, свекла и морковь будут хорошими акцентами на праздничном столе. Не стоит забывать и о грибах.

И, конечно же, фрукты и ягоды не должны пропустить ваш праздник. Их плюс не только свежесть и краски, а еще и свежевыжатые соки. Не стоит забывать, что в зимний период наш организм как никогда нуждается в витаминах. Поэтому мандарины и апельсины, ананасы и яблоки, виноград и другие любимые фрукты должны быть на новогоднем столе.