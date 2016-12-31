22:00 31.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чем нельзя заниматься в канун Нового 2017-го года?

2017 год станет годом Огненного Петуха. Астрологи и ясновидящие рассказали о том, что не стоит делать во время празднования торжества, дабы не спугнуть удачу и благоденствие.

Чем нельзя заниматься в канун Нового 2017-го года?

По старой традиции, хозяйке дома перед новогодней ночью следует вынести весь мусор, однако не сор из избы – старые ссоры и распри могут только усугубить год следующий.

Ни в коем случае не стоит занимать или одалживать деньги – Петушок – покровитель состоятельных людей, покажите ему свою финансовую стабильность.

Откажитесь от старых вещей и украшений. В новогоднюю ночь наденьте исключительно новый наряд, не вздумайте выбрать красный цвет – Огненный Петух не потерпит, если вы перетянете внимание исключительно на себя.

Забудьте про старую, треснувшую посуду – это решение явно не для этого праздника. Не гневите Петушка, не подавайте на стол блюда из курицы. Лучше обратите свой выбор на морепродукты и кушанья из них.

Как сообщал "УРА-Информ", астрологи поведали о том, от каких подарков лучше отказаться.

 


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