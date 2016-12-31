Китай вернул из-за рубежа 331 млн долларов, вывезенных коррупционерами

Об этом сообщили в Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), передает Reuters.

"Задержаны 908 человек, которые скрывались в 70 различных регионах и странах. Из них 122 - бывшие государственные служащие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре этого года бывший глава Компартии в провинции Юньнань, 70-летний Бай Эньпай, был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взятки. В свою очередь, используя свое служебное положение, Эньпай получил взяток на сумму 247 млн юаней (37 млн долларов).

Также добавим, что в 2014 году Пекин изменил фокус кампании по борьбе с коррупцией на возвращение незаконно вывезенных за границу бюджетных средств. Межведомственная антикоррупционная операция по возврату таких активов называется "Чистое небо".

Отметим, что кампания по борьбе с коррупцией началась в КНР еще в 2012 году. С тех пор десятки высокопоставленных чиновников были осуждены за коррупцию, отмечает агентство.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", Европа готова помогать Украине, но акцентирует, что основные усилия в решении проблем– на плечах именно украинских политиков.