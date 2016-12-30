15:11 30.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержан подозреваемый в двойном убийстве под Одессой

Мужчина уже подтвердил полицейским, что планировал устроить теракт.

Задержан подозреваемый в двойном убийстве под Одессой

Подозреваемый в двойном убийстве под г. Одесса был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области. На данный момент был задержан овидиополец - Дмитрий Погорелов - который подозревается в жестоком убийстве женщины и ее маленькой дочери, двух поджогах, а также в попытке теракта.

Также сообщается, что подозреваемого в двойном убийстве поймали в районе с. Роксоланы и на данный момент уже доставили в Овидиопольское райотделение полиции. Мужчину задержали в семи км от Овидиополя.

Как сообщал УРА-Информ, 29 декабря под Одессой было совершено двойное убийство – в с. Овидиополь мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь и скрылся.


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