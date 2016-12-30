За неделю в Черкассах гриппом заболели более 11 тысяч человек

По состоянию на сегодняшний день, это 0,9% от общего количества населения. Такие цифры в пятницу утром, 30 декабря, представило Главное управление Черкасского областного лабораторного центра Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства из общего числа заболевших - 7048 это детей в возрасте до 17 лет. При этом показатель общей заболеваемости на сто тысяч населения составил 916,2.

В больнице на сегодняшний день находятся 997 человек, в том числе 717 детей.

За отчетную неделю летальных случаев на территории области не зарегистрировано.

Таким образом, подчеркнули в Центре, по сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения увеличился на 32,4% и среди детей до 17 лет на 25,8%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утром четверга, 29 декабря, количество погибших от гриппа в Львовской области уже достигло четыре человека. Среди них есть двое детей.