В пятницу в Украине морозно, но снег будет идти только на юге

На остальной территории страны осадков не предвидится. В южной части небольшой мокрый снег, в Крыму сильные осадки. Ветер северный, 7-12 метров на секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах страны местами гололедица.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 4-6 градусов ниже нуля. Днем также мороз от 1 до 3 градусов.

На западе Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью похолодает до 2-10 градусов, в Карпатах и Закарпатье столбики термометров опустятся до 14 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 минус 6 градусов.

На севере Украины также осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов со знаком минус.

В центре Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет от 2 до 9 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов со знаком минус.

На востоке Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов со знаком минус.

На юге Украины местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью будет от 0 до 6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.