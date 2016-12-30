В Хмельницком изъяли фальсифицированный алкоголь

Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Незаконное производство организовал 28-летний житель Хмельницкого.

Сотрудники полиции в ходе расследования производства по ч.3 ст.204 УК Украины выяснили, что на территории Хмельнитчины работает подпольное производство алкоголя.

Организаторы производили водку, которую затем разливали в ПЭТ-бутылки емкостью пять литров и продавали по Интернету. На основании судебного решения были проведены обыски – в местах хранения и изготовления напитков. По итогам обыска изъято 450 ПЭТ-емкостей по 90 и по 5 литров.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виталий Кличко прокомментировал продажу алкоголя в МАФах.