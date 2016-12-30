Руслана высказалась о скандале с "1+1"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Это громкая и скандальная история, которая, если честно, сразу приобретает признаки абсурдности. Меня в буквальном смысле достал этот "театр абсурда". Хотя и "абсурд" так же кажется каким-то слишком перекошенным в одном и том же направлении. Опять давление на медиа админресурсом, снова классический "отжим" при помощи регуляторных функций. Ну, когда кто-то из тех, кто приходит к власти, научится делать выводы из ошибок и фиаско "папередников"?" - написала Руслана.

Согласно ее словам, подобное нецивилизованное, агрессивное поведение и запугивание журналистов и медиа ни к чему хорошему никогда не приведут.

"Мы не понимаем, каким образом, не разобравшись с откровенно пророссийскими пропагандистскими источниками, которые до сих пор есть в нашем эфире, и делают свое черное разрушающее дело, и которым действительно есть чем упрекнуть, зато начинают уничтожать или "отжимать" медиа, которое исповедовало, исповедует и, я уверена, будет исповедовать украинский язык, украинскую культуру, национальное развитие", - сказала певица.

Руслана также добавила, что канал "1+1" для нее является одним из любимых и она будет его поддерживать и защищать.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно телеканал "1+1" заявил о попытке лишить их лицензии.