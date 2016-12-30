Принц Гарри признан самым путешествующим британцем за 2016 год

Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, Гарри за последние 12 месяцев посетил Карибский бассейн, Непал и Флориду.

Также немного меньше своего брата был в зарубежных поездках принц Уильям. Отмечается, что он "накатал" 43 тысячи миль (более 70 тыс. километров).

Кроме того, в рейтинге фигурируют принц Эндрю и принцесса Анна. А вот сама королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп не имели никаких публичных поездок за границу.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", принц Гарри станет отцом незаконнорожденного ребенка.