10:50 30.12.2016 | Общество | Новости
100156989:labazovych

Принц Гарри признан самым путешествующим британцем за 2016 год

Принц Гарри стал самым путешествующим британцем за 2016 год.  За последний год внук королевы Елизаветы II наездил 62 тысячи миль, а это почти 100 тысяч километров.

Принц Гарри признан самым путешествующим британцем за 2016 год

Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, Гарри за последние 12 месяцев посетил Карибский бассейн, Непал и Флориду.

Также немного меньше своего брата был в зарубежных поездках принц Уильям. Отмечается, что он "накатал" 43 тысячи миль (более 70 тыс. километров).

Кроме того, в рейтинге фигурируют принц Эндрю и принцесса Анна. А вот сама королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп не имели никаких публичных поездок за границу.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", принц Гарри станет отцом незаконнорожденного ребенка. 


Читайте также:

  • Внук королевы Елизаветы Второй в течение месяца будет проходить военную службу в вооруженных силах Австралии. Принц Гарри пройдет подготовку на базе спецназовцев в Перте.

  • Самый высокий и самый мощный водопад большинство назовет не задумываясь, а вот выбрать самый красивый будет затруднительно. Когда речь идет о таком эфемерном понятии, как красота, строить рейтинги бессмысленно, пишет Turist.Ru. Поэтому мы предлагаем вам виды красивейших водопадов мира, а расставить их по порядку вы можете самостоятельно.

  • Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив