13:15 30.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство сняло для гостей "Евровидения" ограничения на временное пребывание в Украине

С 1 января по 15 июня 2017 года в Украине ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, будет снято.

Правительство сняло для гостей

Соответствующее постановление правительства №1017 от 28 декабря, опубликовано на сайте Кабинета министров. Вместе с тем такие меры касаются приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017" на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании.

Правительство также поручило НТКУ в течение десяти дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов заявляет, что обеспечило полное финансирование международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.


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