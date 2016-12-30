Правительство сняло для гостей "Евровидения" ограничения на временное пребывание в Украине

Соответствующее постановление правительства №1017 от 28 декабря, опубликовано на сайте Кабинета министров. Вместе с тем такие меры касаются приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017" на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании.

Правительство также поручило НТКУ в течение десяти дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов заявляет, что обеспечило полное финансирование международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.