Певица Шер может заплатить $5 млн за кражу шрифта

Об этом передает TMZ.

Отметим, что спустя четыре года после выхода альбома с артисткой решил судиться автор шрифта – графический дизайнер Мошик Надав. Он уверяет, что своего согласия на использование шрифта не давал, а потому действия певицы являются нарушением его авторских прав. Поэтому эти действия певицы можно расценивать как "незаконные, нарушающие авторские права", отметил Надав.

Как пишет издание, израильский дизайнер давал шанс Шер урегулировать вопрос мирным путем. По его словам, он пытался связаться с певицей через ее представителей, однако никто не придал этому значения. Альбом как был на прилавках, так там и остался. Теперь автор шрифта намерен судится, а предмет судебной тяжбы может стоить Шер 5 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее семья Фрэнка Синатры и компания Warner Music Group заключили соглашение, в рамках которого стороны будут совместно управлять авторскими правами на наследие певца.