На Киевщине разоблачена незаконная добыча песка

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 28 декабря правоохранители, в рамках ведения расследования производства, зарегистрированного по ч. 2 ст. 239-2 (завладение землями водного фонда) УК Украины, проведен обыск на земельном участке 0,55 га в с. Триполье Обуховского района.

В ходе расследования указанного производства установлено, что на земельном участке осуществляется добыча полезных ископаемых - а именно песка, который в дальнейшем продается предприятиям Обуховского района.

Во время обыска зафиксировано наличие техники, которая проводит вывоз песка, пока изъято два экскаватора, на один из которых судом наложен арест.

Как сообщал УРА-Информ, на дороги столицы высыпали 330 тонн песка.