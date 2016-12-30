Джамала показала своего "персикового" друга

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отмечается, померанский шпиц появился у Джамалы как раз под новый год (в 2014 году). Кроме того, питомца нежного персикового цвета Джамала назвала в честь любимой американской певицы Эрики Баду.

Совместную фотографию с Баду украинская певица разместила на своей Instagram-страничке. Добавим, что скорее всего, снимок был сделан для одного тематического журнала о домашних животных.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее звезда французской эстрады Лара Фабиан призналась, что голос талантливой украинки Джамалы восхитил ее и очаровал.