02:00 30.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Джамала показала своего "персикового" друга

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала поделилась милыми фотографиям с Баду – именно так певица прозвала своего пушистого любимчика.

Джамала показала своего

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отмечается, померанский шпиц появился у Джамалы как раз под новый год (в 2014 году). Кроме того,  питомца нежного персикового цвета Джамала назвала в честь любимой американской певицы Эрики Баду.

Совместную фотографию с Баду украинская певица разместила на своей Instagram-страничке. Добавим, что скорее всего, снимок был сделан для одного тематического журнала о домашних животных.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее звезда французской эстрады Лара Фабиан призналась, что голос талантливой украинки Джамалы восхитил ее и очаровал.


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