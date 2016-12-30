Дочка Веры Брежневой сменила имидж

Как отмечается, 15-летняя Соня активно ведет свою страницу в социальной сети и делится с поклонниками всеми переменами, которые с ней происходят. Начинающая модель перекрасилась из блондинки в брюнетку, обрезала челку и стала выглядеть совсем по-другому.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее 34-летняя певица и актриса Вера Брежнева вместе с 15-летней дочкой Соней Киперман снялись в фотосессии.