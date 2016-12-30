Боевики из "ДНР" обещает до Нового года отпустить задержанных за "диверсии" подростков, - Ирина Геращенко

Однако украинская сторона ожидает освобождения всех ребят. Мы апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм и отпустить заложников, которых удерживают, как боевики, так и Москва.

Об этом в четверг, 29 декабря, на своей страничке в Facebook сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. При этом политик заверила, что украинская власть готова идти на компромисс ради освобождения украинцев, находящихся в плену.

Президент, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников. Сегодня, как жест доброй воли, украинская сторона передала на временно оккупированные территории 15 человек, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников.

Среди них есть шесть женщин, также пожилые люди и те, кто болен. Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы ожидаем милосердия и гуманизма от другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие , - написала Ирина Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ подтвердила передачу 15 человек представителям так называемых " республик".