30 тысяч жителей Крыма остались без света

Об этом передали в министерстве энергетики России. Известно, что 30 декабря с 11:00 и поныне по причине неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) идут отключения в электросетях 35 кВ и аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго") – также сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что без света сидят люди в Судаке и Джанкое (27800 человек). Кроме того - в 88 населенных пунктах Симферопольского, а также Красно-Перекопского, Евпаторийского, Керченского, и Первомайского районов.

Как сообщал УРА-Информ, в начале декабря 72 населенных пункта были обесточены на Львовщине.