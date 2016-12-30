В России узаконили пытки и побои заключенным

Таким образом, теперь сотрудники уголовно-исправительной системы могут применять физическую силу и оружие для пресечения преступления или неповиновения, а также для задержания.

При этом сотрудники ФСИН "при наличии возможности" должны фиксировать применение насилия и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект, регламентирующий применение силы и спецсредств к заключенным, был внесен в Госдуму РФ в мае 2015 года. Многие правозащитники осудили закон и выступили против его принятия.

Однако год назад депутаты Госдумы приняли закон, предполагающий, что военнослужащие ФСБ могут применять огнестрельное оружие при скоплении людей.