03:00 30.12.2016 | Общество | Новости
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В России узаконили пытки и побои заключенным

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 29 декабря, подписал закон, который регламентирует применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний к заключенным.

В России узаконили пытки и побои заключенным

Таким образом, теперь сотрудники уголовно-исправительной системы могут применять физическую силу и оружие для пресечения преступления или неповиновения, а также для задержания.

При этом сотрудники ФСИН "при наличии возможности" должны фиксировать применение насилия и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект, регламентирующий применение силы и спецсредств к заключенным, был внесен в Госдуму РФ в мае 2015 года. Многие правозащитники осудили закон и выступили против его принятия.

Однако год назад депутаты Госдумы приняли закон, предполагающий, что военнослужащие ФСБ могут применять огнестрельное оружие при скоплении людей.


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