Журналиста в РФ задержали за неповиновение полиции

Корреспондента российского телеканала "Дождь" Василия Полонского задержали по обвинению в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ).
Об этом передает телеканал "Дождь".
Как отмечается, это произошло после съемок сюжета о вырубке парка Кусково.
"Максимальное наказание по этой статье - административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря.
На данный момент журналист находится в отделе внутренних дел "Вешняки" в Москве. Также отметим, что в парке Кусково накануне началась вырубка деревьев, а территорию окружила полиция.
Парк планируется вырубить для строительства новой трассы.
В свою очередь, активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее президент России воздержался от ответа на вопрос одного из журналистов во время ежегодной пресс-конференции.