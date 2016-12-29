Журналиста в РФ задержали за неповиновение полиции

Об этом передает телеканал "Дождь".

Как отмечается, это произошло после съемок сюжета о вырубке парка Кусково.

"Максимальное наказание по этой статье - административный арест на срок до 15 суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрение дела в суде назначено на 29 декабря.

На данный момент журналист находится в отделе внутренних дел "Вешняки" в Москве. Также отметим, что в парке Кусково накануне началась вырубка деревьев, а территорию окружила полиция.

Парк планируется вырубить для строительства новой трассы.

В свою очередь, активисты считают, что проект строительства не был согласован с местными жителями и ухудшит экологическую ситуацию в районе.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее президент России воздержался от ответа на вопрос одного из журналистов во время ежегодной пресс-конференции.