Жена Бекхэма станет офицером Британской империи

Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 42-летняя Виктория, которая сейчас известна как модельер, будет награждена за вклад в моду и благотворительную работу.

Кроме того, Виктория удостоена такой чести через 13 лет после того, как королева Елизавета II наградила мужа дизайнера, футболиста Дэвида Бекхэма.

Также по даным источников, Бекхэм невероятно горда собственным модным брендом и благодарна своей потрясающей команде.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил заняться реализацией свое карьеры и подался в певцы