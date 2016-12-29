Возле торгового центра в Китае установили скульптуру петуха, похожего на Трампа

Скульптура петуха, который копирует внешним видом нового президента США Дональда Трампа, была установлена возле торгового центра в Тайюань в южной провинции Шаньси (Китай).
Об этом передает CNN.
"Я думаю, что петух, который прической и бровями очень похож на Дональда Трампа, выглядит мило и забавно. Уверен, что он привлечет много клиентов", - сказал заместитель директора департамента планирования торгового центра Цао Миндлиан.
Также отмечается, что уменьшенные копии петуха уже продаются в магазинах. Кроме того, цены на них колеблется от 57 до 1739 долларов.
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