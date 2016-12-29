В Украину с севера Европы идут мороза

Синоптики обещают небольшой снег, днем на крайнем юге умеренный мокрый снег, в Крыму с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

Температур воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

В Киеве сегодня пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составил 2-4 градуса мороза. Днем столбики термометров будет колебаться от 0 до минус 2 градусов.

На западе синоптики также в четверг обещают небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 2-8 градусов. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В северных регионах также будет снежить, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составил 2-7 градусов ниже нуля, дневная - составит 0-5 градусов со знаком минус.

В центре сегодня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха будет от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

На востоке Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Нем столбики термометров будут колебаться от плюс 1 до минус 5 градусов.

На юге Украины в четверг мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза. Днем будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.