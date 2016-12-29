18:46 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
100156945:mysnichenko

В Украине в 2016 году восемь россиян получили статус беженца

Десять граждан России в 2016 г. получили дополнительную защиту.

В Украине в 2016 году восемь россиян получили статус беженца

Госмиграционная служба Украины сообщила о том, что состоянием на ноябрь 2016 г. уже восемь граждан РФ получили статус беженца. Отмечается также, что в целом за 11-ть месяцев 2016 г. за защитой в Украину уже обратились 69 российских граждан.

Из этих людей восемь получили статус беженца, а также еще десять - дополнительную защиту. Более того, в ведомстве также отметили, что за 11-ть месяцев 2016 г. гражданство Украины получили по территориальному происхождению 1704 гражданина России -  указами президента приняты в гражданство 104 россиянина.

Как сообщал УРА-Информ, российский блогер просил Украину предоставить ему статус беженца.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив