В школы направили 640 тыс. экземпляров хрестоматии для учащихся начальной школы

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"Каждый ребенок уже с начала второго семестра сможет ознакомиться с интересными текстами современных писателей, которые вошли в обновленную программу для начальной школы по литературному чтению", - рассказал советник Министра образования и науки Украины Иванна Коберник.

Кроме того, институт модернизации содержания образования распределил все книги между областями пропорционально количеству учеников в регионах Украины.

"Хрестоматии для 1-2 и 3-4 классов будут во всех школьных библиотеках Украины. МОН доставляет напечатанные за государственный счет книги в областные центры. Распределить между школами - это ответственность областных департаментов образования", - добавила Коберник.

Также отмети, что это благотворительная инициатива "Издательства Старого Льва", которое передало 20 тыс. дополнительных экземпляров Хрестоматии для 3-4 классов для школьных библиотек Донецкой и Луганской областей.

"Мы благодарны за дополнительный благотворительный тираж "Изданию Старого Лева", который позволит обеспечить всех учащихся 3-4 классов произведениями для чтения современных украинских авторов. Мы сделаем все необходимое, чтобы Хрестоматии попали в школьные библиотеки до окончания каникул", - заявил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее правнучка британского биолога Артура Бойкотта Алиса Джиллетт вернула в школьную библиотеку книгу, которую ее прадед взял еще в 1890-х годах.