Его магнитуда составила 6,3 балл. При этом предупреждения о цунами пока не объявляли. Как сообщает японский государственный канал NHK, подземные толчки ощущались в зданиях в Токио.

О жертвах и пострадавших сведений пока также нет. В то же время Геологическая служба Соединенных Штатов Америки изначально оценила мощность землетрясения в 6,2 балла, а затем понизило оценку до 5,9 балла.

Напомним, прошлый раз в Японии произошло мощное землетрясение 22 декабря. Оно также было оценено в 6,2 балла.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник ночью, 28 декабря, в Румынии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов. При этом несколько подземных толчков около часу ночи ощутили жители украинской Одессы.