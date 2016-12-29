01:30 29.12.2016 | Общество | Новости
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В Японии произошло мощное землетрясение

В восточной части Японии в среду, 29 декабря, произошло землетрясение.

В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,3 балл. При этом предупреждения о цунами пока не объявляли. Как сообщает японский государственный канал NHK, подземные толчки ощущались в зданиях в Токио.

О жертвах и пострадавших сведений пока также нет. В то же время Геологическая служба Соединенных Штатов Америки изначально оценила мощность землетрясения в 6,2 балла, а затем понизило оценку до 5,9 балла.

Напомним, прошлый раз в Японии произошло мощное землетрясение 22 декабря. Оно также было оценено в 6,2 балла.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник ночью, 28 декабря, в Румынии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов. При этом несколько подземных толчков около часу ночи ощутили жители украинской Одессы.


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