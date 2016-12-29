В Италии зажгли самую большую новогоднюю елку в мире - ФОТО

Как сказано на странице Italy Augmented в Facebook, высота новогоднего дерева составляет 650 метров, а ширина в основании - 350 метров.

Само дерево представляет собой силуэт, состоящий из 260 огней зеленого цвета и 200 огней, изображающих звезду на макушке. Еще 270 разноцветных огней заполняют силуэт елки, а 1350 вилок и розеток обеспечивают подачу электричества. Новогодняя красавица будет стоять до 10 января 2017.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 декабря во всех районах Киева торжественно зажгли новогодние елки. В День Святого Николая на Софийской площади также зажгли главную елку страны.