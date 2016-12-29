14:49 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ДНР" сообщили про задержание украинского шпиона

На данный момент был задержан Леонид Сычев.

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В т.н. "Донецкой народной республике" (ДНР) сообщили про задержание "украинского шпиона" Леонида Сычева. Об этом рассказали в пресс-службе "Министерства госбезопасности" "ДНР".

Министерством госбезопасности "ДНР" по подозрению в шпионаже задержан Сычев Леонид Михайлович, гражданин Украины, уроженец Антрацита -  сказано в сообщении.

В "ведомстве" боевиков также сообщили, что задержанный Сычев ранее якобы уже проходил службу в МВД Украины и его завербовали Службой безопасности Украины. В "ДНР" при этом заявляют, что Сычев якобы передавал Украине данные о передислокации "военнослужащих" "ДНР".

Как сообщал УРА-Информ, в Саудовской Аравии 15 шпионов приговорили к смертной казни.


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