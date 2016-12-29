06:00 29.12.2016 | Общество | Новости
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В Дамаске дважды обстреляли посольство России

В среду, 28 декабря, в Дамаске неизвестные дважды обстреляли Посольство России.

В Дамаске дважды обстреляли посольство России

К счастью никто не пострадал. В Министерстве иностранных дел России расценили этот инцидент, как очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии.

Как сказано в сообщении российского внешнедипломатического ведомства, сегодня около часу дня было произведено два выстрела. Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии.

Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов привлекались саперы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября в Сирии посольство Российской Федерации обстреляли из минометов. При этом одна из мин разорвалась на территории посольства в непосредственной близости с жилым комплексом.


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