В Дамаске дважды обстреляли посольство России

К счастью никто не пострадал. В Министерстве иностранных дел России расценили этот инцидент, как очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии.

Как сказано в сообщении российского внешнедипломатического ведомства, сегодня около часу дня было произведено два выстрела. Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии.

Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов привлекались саперы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября в Сирии посольство Российской Федерации обстреляли из минометов. При этом одна из мин разорвалась на территории посольства в непосредственной близости с жилым комплексом.