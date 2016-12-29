08:37 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укроборонпром" создал компьютерную игру про новейшее оружие

Государственный концерн "Укроборонпром" создал компьютерную игру про свои новейшие разработки.

Об этом говорится на Facebook-странице ГК.

"В этом году "Укроборонпром" зажег новые звезды отечественной инновационной техники. Новогодние и Рождественские праздники - время настоящего чуда. Поэтому сейчас вы можете найти эти новинки в увлекательной игре "Різдвяне небо "Укроборонпрому", - говорится в аннотации к игре. 
Кроме того, пользователям предлагают пройти пять интересных головоломок на знание украинского оружия и военной техники, "погрузившись в путешествие праздничным звездным небом".

Как сообщал "Ура-Информ", ранее премьер-министр Украины поделился с журналистами информацией о том, носит ли он с собой оружие.


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