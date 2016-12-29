"Укроборонпром" создал компьютерную игру про новейшее оружие

Об этом говорится на Facebook-странице ГК.

"В этом году "Укроборонпром" зажег новые звезды отечественной инновационной техники. Новогодние и Рождественские праздники - время настоящего чуда. Поэтому сейчас вы можете найти эти новинки в увлекательной игре "Різдвяне небо "Укроборонпрому", - говорится в аннотации к игре.

Кроме того, пользователям предлагают пройти пять интересных головоломок на знание украинского оружия и военной техники, "погрузившись в путешествие праздничным звездным небом".

Как сообщал "Ура-Информ", ранее премьер-министр Украины поделился с журналистами информацией о том, носит ли он с собой оружие.