Транзит аммиака по территории Украины в 2017 году находится под угрозой

Данная надбавка была установлена ​​приказом Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в августе 2015 года, который был признан незаконным Высшим административным судом Украины (ВАСУ) 15 ноября 2016 года.

По словам руководителя пресс-службы ТоАЗ Дмитрия Масалитина, предприятие «будет настаивать на заключении контракта без надбавки» и не понимает, почему договор все еще не подписан. Д. Масалитин подчеркнул, что в своем письме от 24.10.2016, которое находится в распоряжении редакции, в УХТА заявили, что обязаны руководствоваться нормативными актами органов государственной власти Украины, поэтому в случае их изменения незамедлительно внесут соответствующие корректировки в заключенный контракт в части стоимости услуг по транспортировке аммиака.

В УХТА и МЭРТ не комментируют, будут ли продолжать настаивать на включении надбавки в тариф на транспортировку аммиака в 2017 году. Однако, в УХТА заявили о невыполнении ТоАЗом своих финансовых обязательств перед предприятием и наличии задолженности за услуги по прокачке аммиака по территории Украины. В то же время, в заявлении ТоАЗ отмечается, что «по состоянию на 28 декабря 2016 в ТоАЗ отсутствует задолженность перед УХТА за прокачку аммиака по территории Украины. Оплата за услуги, предоставленные с 15.11.2016 г. по 23.12.2016 г., была осуществлена ​​27 декабря 2016 в размере 3,88 млн. долл. США. Данная сумма не включает в себя сумму надбавки…., действовавшей по отношению к продукции ОАО «Тольяттиазот», поскольку ВАСУ полностью удовлетворил кассационную жалобу ТоАЗа по спору с МЭРТ и признал данный приказ не соответствующим законодательству Украины».

«В случае конструктивной позиции УХТА которая учитывала бы решение ВАСУ и падения цен, дополнительно за ноябрь-декабрь ТоАЗ мог бы прокачать через территорию Украины 160 тыс. тонн аммиака», – подчеркнул Дмитрий Масалитин. Учитывая то, что государственный бюджет получает 2.4 долл. США рентной платы за перекачку тонны аммиака на расстояние 100 км, дополнительные поступления государственного бюджета составили бы почти 3,1 млн. долл. США (более 80 млн. грн.).

Законом о государственном бюджете на 2017 год предусмотрено получение дохода от рентной платы за транзит трубопроводами аммиака по территории Украины в размере 1,13 млрд. грн.

Как сообщалось ранее, ТоАЗ рассматривает возможность полного отказа от использования украинской части аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и построения ветви данного аммиакопровода от Воронежа до терминала в порту Тамань.

23 декабря 2016 года УХТА полностью прекратило прокачку аммиака по территории Украины, отказавшись согласовать увеличение квоты на прокачку в размере 36 тыс. тонн и требуя уплаты платы за транзит аммиака с учетом надбавки, установленной МЭРТ.