15:35 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы за сутки 29 раз обстреляли силовиков АТО

За прошлые сутки террористы 29 раз обстреляли позиции силовиков АТО.

Террористы за сутки 29 раз обстреляли силовиков АТО

При этом две трети из обстрелов пришлись на горячую точку Павлополь-Широкино. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

По его словам – в целом за сутки на мариупольском направлении террористы нарушали режим тишины 29 раз. Также 28 декабря две трети обстрелов на мариупольском направления пришлись именно на участок фронта Павлополь-Широкино. На указанном участке фронта боевики применили исключительно тяжелое вооружение. Бандформирования применяли лишь стрелковое оружие.

Как сообщал УРА-Информ, два дня назад террористы 37 раз обстреливали силовиков АТО.


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