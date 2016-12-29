Телеканал UBR прекращает вещание с 1 января

Об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь. По его данным, вещание полностью прекращается с 1 января 2017 года. "С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - написал он, не уточнив причин прекращения вещания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украинский бизнес ресурс входит в медиахолдинг Вести Украина, который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В конце прошлого года холдинг закрыл еженедельный журнал Вести. Репортер. А осенью этого года Радио Вести сообщало, что ищет покупателя на принадлежащие станции частоты Перец ФМ.