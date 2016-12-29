Спасатели обнаружили повреждения двигателя упавшего Ту-154

Специалисты обнаружили повреждения лопаток турбины двигателя. Таким образом, эта деталь однозначно отвергает версию попадания в турбину птицы, однако указывает на то, что, возможно, перед полетом двигатель был неисправен.

Об этом в четверг утром, 29 декабря, сообщают российские СМИ. По данным журналистов, которые ссылаются на свои источники, после предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 было установлено, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял - на взлет или снижение.

В то же время, один из экспертов утверждает, что причиной сгибов на лопатках турбины могла быть усталость металла в деталях двигателя, поскольку разбившемуся самолету было 33 года.

Напомним, катастрофа с Ту-154 произошла 25 декабря в 1,7 километра от побережья Сочи. Борт российского Минобороны летел в сирийский Хмеймим с аэродрома Чкаловский, в аэропорту Сочи же он дозаправлялся. На борту лайнера находилось 92 человека. Через две минуты после отрыва от полосы, не успев набрать высоту, самолет пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал.

Как сообщал УРА-Информ, правительственная комиссия, которая оказывала помощь пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, в четверг, 29 декабря, должны подвести итоги своей работы.