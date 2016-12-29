03:00 29.12.2016 | Общество | Новости
100156838:labazovych

Российскому рэперу запретили въезд в Украину на три года

Российскому рэп-исполнителю Горозии Левану Эмзаровичу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года.

Российскому рэперу запретили въезд в Украину на три года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Парасюк.

"18 ноября гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - написал Парасюк.

Согласно его словам, Горозия, вопреки запрету Украины, посещал оккупированный Крым.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил всем своим министрам визиты в Украину.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив