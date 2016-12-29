Российскому рэперу запретили въезд в Украину на три года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Владимир Парасюк.

"18 ноября гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - написал Парасюк.

Согласно его словам, Горозия, вопреки запрету Украины, посещал оккупированный Крым.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил всем своим министрам визиты в Украину.