22:54 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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Преступник, который обезглавил двух человек, на грузовике планировал протаранить толпу

Мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве под Одессой, планировал на своем грузовике протаранить толпу.

Преступник, который обезглавил двух человек, на грузовике планировал протаранить толпу

В его планах было въехать автомобилем в большую толпу людей в Одессе. Однако полиция предотвратила теракт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области. Согласно сообщению, после убийства женщины и ее дочери в поселке Овидиополе, злоумышленник сел в грузовой автомобиль и отправился в областной центр. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился. А когда полиция заблокировала въезд в город и начала преследование, он изменил направление и поехал в сторону от Одессы.

Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле и на некоторое время оторвался от преследования, но застрял в пахоте.

После чего преступник покинул машину и побежал по полю, - рассказали правоохранители. В настоящее время территория, где был замечен злоумышленник, оцеплена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Одессой мужчина обезглавил двух человек. Полиция ввела оперативный план "Сирена".


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