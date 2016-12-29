Новые квадрокоптеры Hubsan дарят широкие возможности без лишних затрат

И, как следствие - вошли в число актуальных подарков. Особенной популярностью пользуются качественные дроны бюджетной и средней ценовой категории. К ним относятся, в частности, устройства бренда Hubsan.

Различные модели квадрокоптеров Hubsan нередко рекомендуют тем, кто отправляется в магазин за первым беспилотником. Они часто оказываются в списках лучших недорогих дронов. Дело в том, что удобство и функциональность аппаратов этой китайской марки явно превышает их стоимость.

Как многие компании, которые занимаются выпуском коптеров, эта марка сравнительно молода. Она была основана в 2010 году. За несколько лет она приобрела всемирную известность и хорошую репутацию среди коптероводов.

Младшим из трех моделей, представленных в 2015 году, является дрон H107P+. Это стильный малыш, который весит чуть больше 40 грамм. В отличие от предшественника, он комплектуется защитой винтов. Емкость его аккумулятора - 520 мАч. В зависимости от стиля пилотирования время полета может составлять до 10 минут.

Дрон H107C Plus - средний из трех "братьев", оснащенный HD-камерой с разрешением 2 Мп. Так что с помощью этого аппарата можно учиться не только искусству полета, но и аэросъемке. За счет камеры вес этой модели увеличился до 50 грамм.

Флагманом среди этих коптеров является H107D+. Помимо камеры, у него есть опция FPV - управления от первого лица. Для этого видео с камеры транслируется на небольшой LCD-экран пульта. Таким образом, есть возможность управлять точнее, ориентируясь на картинку, "видимую" дроном. Такая функция позволит новичкам освоить еще один способ управления, которым пользуются гонщики на коптерах.

Мини-коптеры серии X4 Plus - компактные дроны, которые можно запускать под открытым небом или в помещении. Среди них можно выбрать простой аппарат с минимумом функций, оснащенный камерой или с поддержкой FPV. Доступная стоимость делает их привлекательными для начинающих коптероводов. Среди новых квадрокоптеров Hubsan есть и мощные аппараты топового уровня.

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