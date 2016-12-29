На Волыни начала выходить газета для незрячих

Об этом сообщает местное интернет-издание "Волинь24".

"Толчком к созданию газеты были технические возможности, оборудование, которое появилось в Луцке. Тогда мы и решили сделать газету доступной для тех, кто никогда ее не читал. Ведь это пример социальной ответственности бизнеса. Сегодня мы рады, что присоединились к такому проекту, потому что мало кто в Украине это вообще делает. После нас, надеемся, когда и другие увидят, как это делается, думаю, газет будет больше", - рассказала главный редактор издания Наталья Пахайчук.

Также отметим, что в первый номер газеты, тираж которого составил 30 экземпляров, вошли интервью, истории успеха людей, которых в свое время постигли серьезные жизненные испытания, а также советы на все случаи.

Как сообщал "Ура-Информ", на Майдане Независимости ранее была презентована система маячков, которые упростят передвижения незрячих в подземном переходе.