11:16 29.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине от гриппа уже умерли четыре человека

По состоянию на утром четверга, 29 декабря, количество погибших от гриппа в Львовской области уже достигло четыре человека.

На Львовщине от гриппа уже умерли четыре человека

Среди них есть двое детей. Как сообщил сегодня в эфире одного из украинских телеканалов представитель областного лабораторного центра, в городе Стрий умер четырехлетний мальчик от сезонного гриппа.

Вместе с тем в Золочеве скончалась 40-летняя женщина из-за осложнения в форме пневмонии.

По данным центра в Буске грипп убил полуторалетнего мальчика, в Жовковском районе умерла 54-летняя женщина. В анализах умерших обнаружен вирус сезона А.

Также известно, что скончавшиеся страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за 51 неделю эпидемии гриппа в Украине уже заболели почти 420 тысяч человек. Среди них около 62% - это дети.


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