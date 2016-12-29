На Львовщине от гриппа уже умерли четыре человека

По состоянию на утром четверга, 29 декабря, количество погибших от гриппа в Львовской области уже достигло четыре человека.
Среди них есть двое детей. Как сообщил сегодня в эфире одного из украинских телеканалов представитель областного лабораторного центра, в городе Стрий умер четырехлетний мальчик от сезонного гриппа.
Вместе с тем в Золочеве скончалась 40-летняя женщина из-за осложнения в форме пневмонии.
По данным центра в Буске грипп убил полуторалетнего мальчика, в Жовковском районе умерла 54-летняя женщина. В анализах умерших обнаружен вирус сезона А.
Также известно, что скончавшиеся страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за 51 неделю эпидемии гриппа в Украине уже заболели почти 420 тысяч человек. Среди них около 62% - это дети.