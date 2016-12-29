Комиссия рассматривает семь версий крушения Ту-154

В частности, речь идет о человеческом факторе, отказе техники, сдвиге ветра и столкновение с птицей. Об этом в четверг, 29 декабря, во время пресс-конференции заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

При этом он заверил, что приоритетной версии у комиссии нет, но в начале ее работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей, - пояснил он, добавив, что осталось где-то вполовину меньше.

Сейчас говорить об основных версиях преждевременно, поскольку любое авиационное происшествие имеет многофакторность – тут и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие, - сказал Байнетов. В то же время, по его словам, следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. Поисковая операция продолжается, нам нужны для окончательного расследования еще фрагменты, - подытожил он.

Напомним, водолазы прекратили поисковые работы на месте катастрофы российского самолета Ту-154 в Черном море.

Как сообщал УРА-Информ, правительственная комиссия, которая оказывала помощь пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море подводит итоги своей работы.