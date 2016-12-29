Казахский олигарх Кенес Ракишев и СЕО Mobli Моше Хогег попали в секс-скандал

Кенес Ракишев по версии Forbes признан одним из пятидесяти самых влиятельных людей Казахстана. Известно, что миллионер неравнодушен к IT-сфере, в которую с удовольствием вкладывает якобы честно заработанные деньги. Среди бизнес-партнеров Ракишева значится основатель сети обмена фото и видео контентом Mobli Моше Хогег.

Хогег и его детище пользуются популярностью у знаменитостей, которые вкладывают в фотосервис деньги. Среди инвесторов актеры Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайра, теннисистка Серена Уильямс, велогонщик Лэнс Армстронг. Если Ди Каприо вложил в Mobli четыре миллиона долларов, то Кенес Ракишев в пять раз больше – двадцать миллионов. Израильский CEO пошел дальше в сотрудничестве с казахским инвестором, основав два венчурных фонда и создав сверхзащищенный смартфон за двадцать тысяч долларов за штуку, не получивший особого признания.

Однако, оказалось, что молодых людей связывают не только стартапы. Моше делает Кенесу комплименты в виде красивых девушек для секс-услуг.

Привет, Кенес, приезжай встретиться с нами в Израиле, - говорят красотки на видеозаписи, отправленной Моше, и посылают миллионеру воздушные поцелуи.

Ракишев, как настоящий мужчина, не в силах от них отказаться, и готов оказать ответные услуги бизнес-партнеру.

Это удивительное приглашение, я приеду, как только смогу. Если вы сделаете такой большой подарок с течение нескольких недель, я привезу для вас специальных девушек из Казахстана, - обещает Ракишев, как опытный сутенер международного масштаба.

Судя по всему, подарок дошел до адресата и секс-каникулы состоялись, потому что в последующей переписке Хегог высылает Ракишеву фотографию одной из девушек – Даниель, демонстрирующей часы от Dior. Щедрый подарок за благосклонность обошелся казахскому банкиру не меньше, чем в десять тысяч долларов.