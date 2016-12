Джорджа Майкла похоронят в родственной могиле в Лондоне

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, дату траурного мероприятия пока не называют.

Также по информации СМИ, артист купил большую семейную могилу в пригороде Лондона и неоднократно заявлял, что хочет быть похоронен рядом с матерью.

Отметим, что на похоронах будет присутствовать близкий друг и коллега Майкла - певец и композитор Элтон Джон, который был глубоко опечален этой потерей.

Кроме того, он споет песню Don't Let The Sun Go Down On Me, которую они с Майклом исполняли в дуэте.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Джордж Майкл, который скончался в ночь на понедельник, 26 декабря, владел Ј105 млн ($132 млн).