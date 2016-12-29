Джорджа Майкла похоронят в родственной могиле в Лондоне

Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью Лесли Панайоту, которая умерла в 1997 году от рака. Музыкант будет покоится в родственной могиле в Лондоне.
Об этом сообщает The Sun.
Как отмечается, дату траурного мероприятия пока не называют.
Также по информации СМИ, артист купил большую семейную могилу в пригороде Лондона и неоднократно заявлял, что хочет быть похоронен рядом с матерью.
Отметим, что на похоронах будет присутствовать близкий друг и коллега Майкла - певец и композитор Элтон Джон, который был глубоко опечален этой потерей.
Кроме того, он споет песню Don't Let The Sun Go Down On Me, которую они с Майклом исполняли в дуэте.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Джордж Майкл, который скончался в ночь на понедельник, 26 декабря, владел Ј105 млн ($132 млн).