12:35 29.12.2016 | Общество | Новости
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Джорджа Майкла похоронят в родственной могиле в Лондоне

Джордж Майкл будет похоронен рядом со своей матерью Лесли Панайоту, которая умерла в 1997 году от рака. Музыкант будет покоится в родственной могиле в Лондоне.

Джорджа Майкла похоронят в родственной могиле в Лондоне

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, дату траурного мероприятия пока не называют.

Также по информации СМИ, артист купил большую семейную могилу в пригороде Лондона и неоднократно заявлял, что хочет быть похоронен рядом с матерью.

Отметим, что на похоронах будет присутствовать близкий друг и коллега Майкла - певец и композитор Элтон Джон, который был глубоко опечален этой потерей.

Кроме  того, он споет песню Don't Let The Sun Go Down On Me, которую они с Майклом исполняли в дуэте.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ"Джордж Майкл, который скончался в ночь на понедельник, 26 декабря, владел Ј105 млн ($132 млн).


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