Боевики за сутки 50 раз нарушали режим тишины

Боевики в течение дня 50 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные на пресс-службы штаба АТО, на Мариупольском направлении противник из 120 миллиметровых минометов обстреляли населенные пункты Марьинка и Водяное.

В то же время из 82 миллиметровых минометов были обстреляны Красногоровка, Талаковка и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковка, Павлополь, Старогнатовка, Широкино, Новотроицкое и Марьинка.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Луганского. Из гранатометов были по Майорску, а из стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселовки Второй.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение.

Напомним, за прошедшие сутки, вторник, 27 декабря, боевики 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.