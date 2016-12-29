Апелляционный суд отменил арест Курченко

Таким образом, решение Печерского районного суда от 10 мая 2016 года об аресте бизнесмена отменено. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, в среду, 28 декабря, суд рассмотрел апелляционную жалобу на предыдущее решение суда и принял решение отменить постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева которым было удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об содержании Курченко под стражей.

В то же время суд принял новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения для Курченко в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что чиновники "Нафтогаза" могут быть причастны к "газовым схемам" Курченко.