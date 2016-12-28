Жительница Индии обнаружила на своем счету почти $15 млн

Об этом передает Mashable.

"Женщина, которую напугало внезапно свалившееся на нее богатство, вначале проверила баланс в нескольких банкоматах, а когда поняла, что остаток на ее счету действительно миллионный, — обратилась в центральный офис Государственного банка Индии и попросила устранить ошибку", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина и ее муж написали о произошедшем недоразумении премьер-министру страны, однако и тот им не ответил.

Также известно, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой — обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.

В свою очередь, служащие банка не спешат избавлять женщину от лишних денег: то нужного менеджера нет в офисе, то он не может окончательно разобраться с ее сложным вопросом.

Дальнейшая судьба поступивших Йедав 14 миллионов пока неизвестна.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", недалеко от индийского города Кампур в штате Уттар-Прадеш произошла авария на железной дороге.