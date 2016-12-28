Все подразделения МВД с 30 декабря переходят на усиленный режим - ВИДЕО

Это необходимо для обеспечения публичной безопасности в стране. Об этом шла речь на селекторном совещании Министерства внутренних дел Украины в котором принимали участие руководителей всех ведомств и их региональных подразделений.

Как пояснил командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров, НГУ и патрульные подразделения будут единственной правоохранительной составляющей на улицах во время всех массовых мероприятий.

В то же время глава ГосЧС Николай Чечеткин отметил, что в период усиленного несения службы в круглосуточном наряде будут дежурить семь тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники. При необходимости их количество будет увеличено вдвое, - добавил он. Также на совещании заверили, что пограничная служба усилит резервы подразделений во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Черниговской и Одесской областях, а также на Приднепровском участке государственной границы.