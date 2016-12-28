В среду и Украине мокрый снег и сильный ветер

При этом в некоторых областях Украины ожидаются сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров за секунду, а в Карпатах даже до 25 метров за секунду. В то же время температура воздуха в в течение дня будет удерживаться в пределах 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня временами будет идти мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток около нуля градусов.

На западе Украины также мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере страны в среду мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины небольшой мокрый снег, днем местами, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.

На юге Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов.