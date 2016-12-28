13:29 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно пройдет факельный марш

По случаю празднования дня рождения Степана Бандеры в г. Ровно состоится факельный марш. 

В Ровно пройдет факельный марш

Об этом рассказал организатор данного мероприятия Дмитрий Козачок. Марш устроят на центральной улице города. Как отметил организатор мероприятия, данное шествие начнется в 17-ть часов и будет идти по центральной улице - Соборной.

Марш чести – это уже традиционная акция - по случаю празднования Дня рождения главы провода ОУН Степана Бандеры. Он родился первого января 1909 г.

Как сообщал УРА-Информ, 19-го декабря 2016 г. в столице было проведено шествие помощников Святого Николая. Торжественное шествие прошло возле здания столичной горгосадминистрации.


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