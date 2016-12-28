09:39 28.12.2016 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НБУ рассказали, что делать с изношенными и надорванными гривнами

В Украине кассиры магазинов обязаны принять в качестве оплаты изношенные гривны, а в банках такие купюры должны бесплатно заменить новыми.

В НБУ рассказали, что делать с изношенными и надорванными гривнами

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"Выбирая подарки для своих семей накануне зимних праздников, помните, что учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности", – добавили в НБУ.

Как сообщили в Нацбанке, сдачу выдавать такими купюрами кассиры не имеют права.

"Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные банкноты", – подчеркнули в НБУ.

Кроме того, банки обязаны бесплатно и без ограничений обменивать непригодные к обращению, изношенные гривневые банкноты на пригодные.

Как сообщал "Ура-Информ"Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Богдану Ступке. 


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