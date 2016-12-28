12:21 28.12.2016 | Общество | Новости
100156810:Rakova

В Ираке сказали, сколько времени нужно для ликвидации ИГИЛа

Для того, чтобы полностью очистить Ирак от террористов "Исламского государства", понадобится три месяца.

В Ираке сказали, сколько времени нужно для ликвидации ИГИЛа

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Хайдер аль-Абаде, передает Reuters .

"Все указывает на то, что Ираку нужно три месяца на уничтожение" Исламского государства ", – подчеркнул чиновник.

При этом, он не первый, кто верит в скорую победу над боевиками. Ранее аль-Абаде заявлял о том, что к концу 2017-го года иракские военные вернут Мосул под управление иракских властей.

Как сообщал "УРА-Информ", в террористическом законодательстве недавно обвинили Турцию. Дипломаты Европарламента считают, что пока в Турции имеет место быть смертная казнь, ни о каком вступлении в Евросоюз не может быть и речи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив