В Ираке сказали, сколько времени нужно для ликвидации ИГИЛа

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Хайдер аль-Абаде, передает Reuters .

"Все указывает на то, что Ираку нужно три месяца на уничтожение" Исламского государства ", – подчеркнул чиновник.

При этом, он не первый, кто верит в скорую победу над боевиками. Ранее аль-Абаде заявлял о том, что к концу 2017-го года иракские военные вернут Мосул под управление иракских властей.

Как сообщал "УРА-Информ", в террористическом законодательстве недавно обвинили Турцию. Дипломаты Европарламента считают, что пока в Турции имеет место быть смертная казнь, ни о каком вступлении в Евросоюз не может быть и речи.